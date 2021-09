concluso l’adeguamento sismico della “Munari” di Querceta: stamani il taglio del nastro

Simbolico taglio del nastro stamani alla materna “Bruno Munari” di Querceta dopo i recenti lavori di adeguamento sismico. L’edificio di piazza Primo Levi ospita circa cinquanta bambini suddivisi in tre sezioni. È il secondo plesso seravezzino a veder completato l’iter di messa in sicurezza nel piano di riduzione della vulnerabilità sismica delle scuole e dei principali edifici pubblici varato dall’Amministrazione comunale a partire dal 2016. In questo caso, con un investimento di circa 260 mila euro, è stato realizzato un consistente irrobustimento strutturale del fabbricato. Tutti i pannelli in calcestruzzo che costituiscono le pareti e i solai della scuola sono stati infatti ricollegati per mezzo di un’intelaiatura metallica. È stato inoltre realizzato un alleggerimento complessivo della copertura e un migliore isolamento termico della stessa. Rifatte infine le tinteggiature delle facciate esterne e degli ambienti interni, riprese alcune parti di intonaco, sostituiti tutti gli avvolgibili delle finestre.

Per il programma di miglioramento sismico degli edifici pubblici prosegue nel capoluogo l’importante cantiere che interessa il Municipio, dove in concomitanza si stanno realizzando anche le opere di efficientamento energetico. I prossimi progetti saranno quelli per l’adeguamento e l’ampliamento della palestra della scuola media “Enrico Pea” di Marzocchino.