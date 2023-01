Conclusi i lavori di messa in sicurezza della sponde del Serchio a protezione del campo sportivo di Gallicano

GALLICANO – Si sono conclusi a Gallicano i lavori di messa in sicurezza della zona degli impianti sportivi. Negli ultimi anni le piene del Serchio avevano eroso e spazzato via la vecchia protezione e la strada lungo fiume mettendo a rischio anche le strutture del campo sportivo.

Si sono conclusi a Gallicano i lavori di messa in sicurezza della zona degli impianti sportivi. Negli ultimi anni le piene del Serchio avevano eroso e spazzato via la vecchia protezione e la strada lungo fiume mettendo a rischio anche le strutture del campo sportivo. La problematica si è avviata a conclusione dopo la richiesta di aiuti lanciata dopo un sopralluogo congiunto tra autorità competenti promosso dal sindaco di Gallicano David Saisi. Nel febbraio del 2021 il ministero dell’interno ha così finanziato l’opera di messa in sicurezza destinando circa 400 mila euro. L’intervento è stato completato e bene eseguito dall’impressa Lunardi Movimento Terra ricreando una scogliera a protezione con l’utilizzo di massi ciclopici provenienti dalla cava di Sassossorro. Una scelta precisa in quanto grazie alla loro particolare colorazione sono meno impattanti sull’ambiente circostante. L’opera si è completata anche con una palizzata anti-caduta in legno.

Alla fine soddisfatto il primo cittadino Gallicanese, per aver riportato sicurezza in questa zona