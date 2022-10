CONCLUSI I LAVORI AL NUOVO PARCHEGGIO DI SPIANATE

ALTOPASCIO, 14 ottobre 2022 – Spianate ha un nuovo parcheggio. Un’area di sosta pubblica in via Bruno Nardi, a servizio del quartiere, da tempo richiesta dai cittadini della frazione più popolosa di Altopascio. I lavori, avviati pochi mesi fa e condotti dalla ditta Lorenzini di Ponte Buggianese, si sono conclusi proprio in questi giorni e a partire dalla prossima settimana, dopo la predisposizione della segnaletica orizzontale, il parcheggio diventerà operativo a tutti gli effetti e utilizzabile da tutti. Un investimento da 70mila euro che ha migliorato, a tutti gli effetti, la vivibilità di Spianate.

«Lo avevamo detto in campagna elettorale e lo abbiamo fatto – commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei -. L’area di sosta di via Bruno Nardi è essenziale per Spianate. Un’operazione che guarda non soltanto al decoro della frazione e di quella zona, densamente popolata, ma anche, e soprattutto, alla sicurezza di chi qui vive e passeggia ogni giorno. Si crea anche un accesso più facilitato al parco pubblico e una possibilità per le persone di vivere la frazione con comodità. Gli impegni presi vengono mantenuti: questa è la linea da seguire e questo faremo anche per le tante altre questioni aperte”.