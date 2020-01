Si sono concluse positivamente ieri sera intorno alle 23 le ricerche di un uomo di 79 anni disperso nel comprensorio di Villafranca in Lunigiana (MS).

L’uomo, originario del posto e con problemi di salute, si era allontanato dalla propria abitazione e non vi ha fatto rientro. Verso le 19.30 è giunta l’attivazione della nostra squadra della Stazione di Carrara e Lunigiana che, assieme a Carabinieri e Vigili del Fuoco, ha intrapreso l’attività di ricerca. Le operazioni si sono svolte all’interno del protocollo previsto dalla Prefettura in caso di persone scomparse. Il ritrovamento è avvenuto fortunatamente dopo poche ore grazie ad un tecnico del soccorso alpino che ha rintracciato l’uomo riverso in un fosso poco distante dalla strada. Cosciente ma in stato di ipotermia, il settantanovenne è stato quindi recuperato e consegnato al personale sanitario dell’ambulanza.