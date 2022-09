“Grande è stata l’emozione nel vedere l’amore e la passione dei vari gruppi nei confronti di una tradizione così importante per il nostro territorio – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Michele Pellegrini – Come del resto accade qui da noi, in tutta l’Italia ci sono centinaia di persone che si dedicano al portare avanti questi eventi, tenendo in vita movimenti che hanno rappresentato per molti ragazzi un luogo sicuro, dove socializzare, fare sport e sentirsi parte di una grande famiglia. Mi auguro che le Gare di Querceta possano rappresentare quindi un punto di ripartenza per questo mondo fortemente colpito dal Covid19. Inoltre a nome di tutta l’Amministrazione Comunale voglio inviare un messaggio di vicinanza a Federico, atleta che purtroppo ha subito un brutto infortunio, sperando che tutto quello che sta passando possa essere un domani solo un brutto ricordo”