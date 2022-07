Concertoni Summer, varato il piano per traffico e sosta

LUCCA – Si avvicinano i concertoni del Summer Festival all’ex Balilla, i primi due sono quelli di Zucchero e Blanco, mercoledì 20 e giovedì 21 luglio, e a palazzo Orsetti, alla presenza tra gli altri del sindaco Mario Pardini e del promoter Mimmo D’Alessandro, il Comune ha presentato il piano per traffico e sosta, che riprende quello degli scorsi anni.

Nei due giorni dei concerti prevista la chiusura al traffico di viale Carducci, Porta San Pietro, via Carrara e zone limitrofe. Divieto di transito anche nella zona della stazione ferroviaria e di viale Giusti. Il 21 luglio, giorno del concerto di Blanco sarà chiuso al traffico anche viale Europa.

Per quanto riguarda le aree di sosta riservate agli spettatori, per il concerto di Zucchero saranno localizzate alla Stazione e zone limitrofe, per quello di Blanco oltre a queste si aggiungerà anche la zona Palatucci – Campo Coni.

Provvedimenti simili in arrivo anche per il concerto di Justin Bieber, il 31 luglio.

A margine della conferenza stampa, il sindaco ha parlato dei rapporti con la Soprintendenza per l’utilizzo dell’ex Balilla, non solo per il Summer Festival.

Per Mimmo D’Alessandro, dopo l’endorsment in favore di Raspini, è stata la prima presa di contatto con la nuova amministrazione.

Ecco nel dettaglio i provvedimenti annunciati dal Comune.

Zona Sky box – Cortina Mura Urbane

Fino al 3 agosto è previsto un restringimento della passeggiata e la chiusura al transito veicolare nella sera del 2 agosto, oltre che nelle date dei concerti.

Aree di sosta e parcheggio

Dal 18 al 22 luglio il parcheggio Carducci sarà riservato ad uso esclusivo dell’organizzazione del concerto e la sortita del baluardo di Santa Maria resterà chiusa. La sosta per i residenti sarà gratuita negli stalli blu delle aree predisposte a partire dalle ore 8.00 del 19 luglio, mentre sarà in vigore il divieto di transito in Via Carrara e limitrofe fino al 22 luglio.

Il 20 luglio, per il concerto di Zucchero, le aree di sosta e parcheggio per gli spettatori saranno localizzate alla Stazione e zone limitrofe, come anche il 21 e 31 luglio per i concerti di Blanco e Justin Bieber, in questo caso con l’aggiunta del parcheggio Palatucci – Campo Coni (con spostamento sosta e fermata bus turistici), di un percorso pedonale tra le aree di sosta e gli ingressi ai comparti A e B area spettatori – Campo Balilla, da aree di sosta zona EST della città. I titolari degli abbonamenti Metro dei parcheggi occupati durante gli eventi potranno parcheggiare liberamente negli stalli blu del territorio ad eccezione del centro storico e dei parcheggi, esponendo l’apposito tagliando.

Chiusure al traffico

Dalle ore 6 del 20 fino alle ore 7 del 22 luglio, viale Carducci sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale, fatta eccezione per i titolari di pass pedonale. Saranno chiusi anche la sortita di San Paolino ed il sottopasso pedonale di San Concordio, che sarà accessibile fino alle ore 20.30 per i portatori di handicap. Nel medesimo periodo, la cortina delle Mura sarà chiusa.

Dal 20 luglio alle ore 14, fino al 22 luglio alle ore 7 è prevista la chiusura al traffico veicolare di Porta San Pietro, il divieto di sosta e transito nell’area di prefiltraggio da piazzale Risorgimento fino a via Montanara, il divieto di sosta nella zona stazione e in viale Giusti (eccetto forze dell’ordine, mezzi di sicurezza, Protezione civile, Sistema ambiente, residenti titolari di pass, bus sostitutivi Trenitalia, e titolari di ticket park summer. Dal 20 luglio alle ore 14 fino al 21 luglio alle ore 3 e dal 21 luglio alle ore 12 fino al 22 luglio alle ore 7 verrà disposto un divieto di transito nella zona stazione – viale Giusti, eccetto forze ordine, mezzi di sicurezza, Protezione civile, Sistema ambiente, residenti, bus sostitutivi Trenitalia, e titolari di ticket park summer, accesso stazione e farmacia. È prevista anche la chiusura al traffico di viale Europa e delle zone limitrofe dalle ore 00.00 del 21 luglio fino a fine concerto.

Per chi assiste ai concerti

Per i concerti di Blanco e Justin Bieber (21 e 31 luglio), l’organizzazione consiglia ai possessori dei biglietti di zona ‘Pit Area’ e ‘Tribune’ di utilizzare l’uscita autostradale di Capannori e di usufruire dei parcheggi siti in Viale Giusti, stazione o mercato ortofrutticolo. Per chi invece fosse in possesso di biglietto ‘posto in piedi’, l’uscita autostradale consigliata è Lucca Ovest, mentre i parcheggi da utilizzare sono Palatucci e l’apposito spazio adiacente al cimitero di Sant’Anna.