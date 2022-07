Concertoni Summer, per Zucchero 12mila spettatori, per Blanco 40mila; confermato Justin Bieber

Mentre proseguono sotto temperature impossibili i lavori di allestimento del palco e dello spazio per il pubblico all’ex Balilla, è scattato il conto alla rovescia per i primi due concertoni del Lucca Summer Festival 2022. Il primo, quello di Zucchero Fornaciari, è in programma mercoledì 20 luglio e sono attese circa 12mila persone (previsti solo posti seduti).

Giovedì 21 invece sarà il turno di Blanco per il quale sono attesi 40 mila spettatori (in questo caso i posti sono in piedi).

Già pronta la cartellonistica che sarà posizionata per i divieti di transito e sosta. Vediamo i principali provvedimenti che entrano in vigore.

Dalle ore 6 del 20 fino alle ore 7 del 22 luglio, viale Carducci sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale. Saranno chiusi anche la sortita di San Paolino, il sottopasso pedonale di San Concordio, che sarà accessibile fino alle ore 20.30 per i portatori di handicap e la cortina delle Mura.

Inoltre, dalle 14 del 20 luglio fino alle 7 del 22 è inoltre prevista la chiusura al traffico veicolare di Porta San Pietro, il divieto di sosta e transito nella zona da piazzale Risorgimento fino a via Montanara, il divieto di sosta nella zona stazione e in viale Giusti.

Ed è prevista anche la chiusura al traffico di viale Europa e delle zone limitrofe per circa 24 ore, dalla mezzanotte di mercoledì fino al termine del concerto di Blanco.

Infine, il 31 luglio è stato confermato il concerto di Justin Bieber per il quale ad oggi sono attese 20mila persone. Il cantante canadese sta superando i problemi di salute che lo avevano costretto ad interrompere il tour ed ha già prenotato una villa in zona per il suo soggiorno lucchese. Quello di Lucca sarà la sua prima esibizione dopo lo stop.

