Nardini: “Una serata per augurare alla cittadinanza un Natale di serenità”

CONCERTO DI NATALE A SERAVEZZA IL 21 DICEMBRE

CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI STRUMENTISTI DELLA SCALA

Appuntamento alle ore 21 nel Duomo. Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria

SERAVEZZA – Si terrà mercoledì 21 dicembre, alle ore 21 nel duomo dei Santi Lorenzo e Barbara a Seravezza, il Concerto di Natale promosso dall’Ufficio turismo del Comune.

Una serata speciale che vedrà l’esibizione degli strumentisti del Teatro alla Scala di Milano, con il maestro Bruno Canino al pianoforte, Agnese Ferraro al violino, Duccio Beluffi alla viola e Beatrice Pomarico al violoncello.

La serata prevede musiche di Franz Schubert (Sonata arpeggione D-821 per viola e pianoforte, Allegro moderato, Adagio e Allegretto) e di Johannes Brahms (Quartetto con pianoforte Op. 25, Allegro, Allegro ma non troppo, Andante con moto, Rondo alla Zingarese).

L’iniziativa rientra in un percorso avviato dal settore turismo del Comune con la consigliera delegata Tessa Nardini e che sta puntando a offrire alla cittadinanza eventi di qualità, spaziando tra i diversi generi musicali.

Dopo la rassegna di cantautorato di questa estate, affidata alla direzione artistica di Giulia Mutti che si è fatta interprete di grandi voci femminili del panorama internazionale, è seguito il Gospel dell’8 dicembre a Querceta con la straordinaria voce di Ginger Brew e del Sister and Brothers Gospel Choir Ensemble che ha letteralmente incantato il numeroso pubblico presente nella chiesa di Santa Maria Lauretana.

“Sarà una serata di grandi emozioni – sottolinea Tessa Nardini – sulle note di questi due celebri compositori e grazie alla maestria del maestro Canino e degli strumentisti della Scala. Una serata per augurare alla cittadinanza un Natale di serenità, attraverso lo straordinario potere della musica. Stiamo vivendo un periodo particolarmente complesso, con una crisi economica aggravata dalla guerra in corso che sta comportando sacrifici per molte famiglie. Dinanzi al complesso quadro generale, questo concerto vuole rappresentare un’occasione per attingere alla bellezza della musica e guardare al nuovo anno con speranza e fiducia”.

L’ingresso alla serata è gratuito ma necessita prenotazione all’indirizzo e-mail turismo@comune.seravezza. lucca.it.