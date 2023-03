Monaco: “Un evento che permetterà di conoscere le potenzialità di questo spazio”

CONCERTO DI ALLIEVI E MAESTRI A VILLA HENRAUX

APPUNTAMENTO DOMENICA, ORE 16.45, NELL’EDIFICIO LIBERTY

SERAVEZZA – La musica classica torna a Seravezza e lo fa nella splendida cornice di Villa Henraux- Oasi di Nostra Signora del Sacro Cuore, in via Marconi n. 504. L’appuntamento è per domenica (5 marzo) alle ore 16.45 con “Allievi e Maestri in Concerto”, un evento musicale promosso dalla Pro Loco di Seravezza con il patrocinio del Comune e della Fondazione Terre Medicee.

La grande musica classica torna così a Seravezza, dopo lo straordinario concerto di Natale promosso dall’Ufficio turismo del Comune che aveva portato nel duomo dei Santi Lorenzo e Barbara, lo scorso 21 dicembre, gli strumentisti del Teatro alla Scala di Milano, con il maestro Bruno Canino al pianoforte, Agnese Ferraro al violino, Duccio Beluffi alla viola e Beatrice Pomarico al violoncello.

Questa volta al centro della scena, con lo sfondo della suggestiva scala in marmo della Villa Henraux, saranno i maestri Mimma Briganti (soprano), Cesare Valter Tonacci (chitarra), Michele Perna (violino) e Giovanni Giannini (pianoforte), assieme ai loro migliori allievi. Un pomeriggio di grande musica, fruibile anche al grande pubblico, che vedrà la partecipazione straordinaria del tenore Riccardo Buoncristiani.

“Villa Henraux è bellissima – dichiara il soprano Mimma Briganti – sono davvero entusiasta di poter fare un concerto in un ambiente così elegante e prezioso. Come sappiamo il mondo sta vivendo tempi complicati, credo che per ritrovare l’orientamento sia necessario guardare da dove veniamo, al nostro passato nel quale siamo stati capaci di creare autentiche meraviglie nell’arte, nell’architettura, nella musica”.

Un pomeriggio che trascorrerà sulle ali della musica perché, come spiega Francesco Speroni chiamato a presentare l’evento, “un grande filosofo disse che senza musica la vita sarebbe un errore ed oggi è più vero che mai. Questo concerto a Villa Henraux vuole essere un balsamo per lo spirito, un massaggio per le nostre anime indolenzite dall’asprezza delle cronache quotidiane”.

Oltre al grande valore degli artisti, va senz’altro sottolineata la suggestiva location, destinata sempre più ad accogliere eventi di qualità.

“Si tratta di un appuntamento che consentirà anche di conoscere e apprezzare le potenzialità di questo spazio – commenta Davide Monaco, direttore generale della Fondazione Terre Medicee -, un valore aggiunto per il nostro territorio. Seravezza ha edifici di gran pregio che, assieme a Palazzo Mediceo, possono concorrere a una qualificatissima offerta culturale. Stiamo per questo lavorando a un calendario di eventi che sappia valorizzare questi spazi, magari non conosciuti da tutti, e che tanto hanno da offrire a quanti amano la cultura, l’arte, la bellezza. Dopo questo concerto seguiranno a villa Henraux altri appuntamenti, ovviamente adeguati alle caratteristiche di questo gioiello Liberty”.

L’ingresso è a offerta e il ricavato sarà investito dalla Pro Loco di Seravezza per la promozione di attività e iniziative sul territorio.