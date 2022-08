Concerto del Santo Patrono Sabato 27 agosto ore 19.00 Piazzetta Tonini Forte dei Marmi

Ingresso libero

Il Comune di Forte dei Marmi, in collaborazione con Villa Bertelli, presenta NonsoloTango Quartet nel Concerto del Santo Patrono, in programma sabato 27 agosto alle 19.00 nella Piazzetta Tonini, in attesa della grande festa per la focata, nell’ambito delle celebrazioni di Sant’Ermete. Il gruppo musicale, composto da Fabio A. Ditto (Violino) Francesco Silvestri (Pianoforte) Michele Cosso (Contrabbasso) e Giovanni Smiroldo (Fisarmonica), che nell’esibizione a Forte dei Marmi sarà accompagnata dal soprano Rosella Cascasi, si è formato nel 2002 con lo scopo di esplorare linguaggi musicali tipici del Novecento: il tango della tradizione argentina, il nuevo tango di Astor Piazzolla, le composizioni di George Gershwin e le atmosfere di Kurt Weill, la musica da film e il repertorio popolare europeo. Un programma dalle numerose sfaccettature, che non mancherà di affascinare il pubblico con un raffinato programma. Ingresso libero

E.Morricone

“Metti una sera a cena”

L.Bacalov “Il Postino”

E. Morricone

“C’era una volta in America” (Tema e Amapola) N. Rota

Valzer del commiato E. Morricone

“Nuovo Cinema Paradiso” “Giù la testa”

N.Piovani

“Buongiorno principessa” “La vita è bella”(Smile)

R.Galliano Tango pour Claude

C.Gardel Por una cabeza

A. Piazzolla Oblivion Adios Nonino

Verano Porteño Invierno Porteño Yo soy Maria.