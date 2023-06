Concerto bandistico e spettacolo vernacolare al Centro Culturale Compitese

Doppio appuntamento nella cooperativa di comunità di Sant’Andrea di Compito (Capannori) con la Filarmonica “Giacomo Puccini” di Colle di Compito (sabato 1 luglio) e con lo spettacolo di teatro vernacolare della compagnia “La Combriccola” (domenica 2 luglio). Cena in natura alle 19, inizio spettacoli alle 21.15 (ingresso libero)

CAPANNORI (Lu), 29 giugno 2023 – Un altro fine settimana di eventi al Centro Culturale Compitese con il concerto della Filarmonica “Giacomo Puccini” di Colle di Compito (sabato 1 luglio) e con lo spettacolo di teatro vernacolare della compagnia “La Combriccola” (domenica 2 luglio). Dopo il Festival del bosco e il fine settimana dedicato alla danza moderna e africana, Pieve e Sant’Andrea di Compito (Capannori) torneranno ad animarsi con eventi culturali che saranno entrambi preceduti da una cena in natura, con brace e piatti vegetariani (gli spettacoli saranno entrambi a ingresso gratuito).

Il primo dei due appuntamenti – organizzato dalla cooperativa di comunità Centro Culturale Compitese in collaborazione col Comune di Capannori nell’ambito del “Festival delle Pievi” – è quindi in programma sabato prossimo, 1 luglio, con il concerto bandistico della Filarmonica “Giacomo Puccini” di Colle di Compito (cena dalle ore 19, spettacolo alle ore 21.15), nata nel lontano 1885 al fine di allietare e rendere più belle le feste religiose e civili. La filarmonica, oggi diretta dal Maestro Carlo Pucci, è sempre stata un punto di riferimento musicale per la comunità, tant’è che tutte le famiglie del paese hanno avuto almeno un componente nell’associazione bandistica. Negli anni settanta del secolo scorso il complesso è stato inoltre affiancato da un gruppo folkloristico di majorette. Oggi sono circa una ventina le ragazze che accompagnano la banda, che ha nel suo repertorio colonne sonore, jazz, musica leggera, d’autore e non solo.

Domenica prossima, 2 luglio, sempre sul palco del Centro Culturale Compitese (Via Fonda 1, Pieve di Compito) sarà invece di scena il nuovo spettacolo vernacolare lucchese della compagnia teatrale “La Combriccola”, dal titolo “Io ni farei un monumento!”, che ha debuttato solo pochi giorni fa al Teatro Puccini di Altopascio. Marco Nicolosi – attore, regista e commediografo – torna quindi con una nuova commedia ambientata ai giorni nostri, dove alcuni paradossi della società in cui viviamo coinvolgeranno loro malgrado i personaggi di questa storia. La compagnia, fondata nel 1992, nasce anche a seguito del successo delle zingaresche, che lo stesso Centro Culturale metteva in scena negli anni ottanta. Tra i fondatori, oltre a Roberta Chiocchi e Barbara Salvetti, c’è anche Maurizio Allegrini, che in questo spettacolo interpreterà Giacomo Puccini, o meglio la sua statua. Già, perché la storia si svolge in un magazzino in cui sono riposte note statue lucchesi che potrebbero essere trasferite all’estero. Oltre a quella di Puccini, ci saranno le “statue” di Giuseppe Garibaldi, Ilaria Del Carretto, l’angelo di San Michele, Francesco Burlamacchi e altre ancora. Compresa una mummia egizia che nessuno sa come sia finità lì.