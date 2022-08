LUNEDI’ 15 AGOSTO, per il quinto anno consecutivo, la musica accompagnerà le prime luci del mattino a Forte dei Marmi con il CONCERTO ALL’ALBA CON LA COLAZIONE DEI PESCATORI.

L’evento fissato alle ore 6:00 presso il Pontile, è promosso dalla Cultura e Turismo del Comune e Villa Bertelli, con il supporto della Compagnia della Vela e dell’associazione dei Pescatori del Pontile Caricatore e a cura dell’associazione “Andante con moto”.

L’invito è aperto a tutti i cittadini e ai villeggianti che desiderano condividere questa bella e suggestiva esperienza. La partecipazione è libera fino ad esaurimento dei posti disponibili. Al termine, colazione offerta a tutti i presenti dall’Associazione dei Pescatori del Pontile.

Il Concerto all’Alba nel giorno di Ferragosto è diventato in pochi anni uno degli eventi più attesi e apprezzati dell’estate. Un momento di assoluto incanto nel clou della stagione balneare. A far risuonare le note al sorgere del sole quest’anno saranno le voci di Magdalena Gallo (soprano), Rebecca Pieri (soprano) e Vladimir Reutov (tenore), accompagnate al pianoforte dal maestro Cesare Goretta. Il programma musicale prevede “Inno alla luna” da “Rusalka” di Dvorak, “Mattinata” di Leoncavallo, “L’alba separa dalla luce l’ombra” di Tosti, “Summertime” di Gershwin, “Mario, Mario” duetto da “Tosca” di Puccini, “Variazione XVIII su un tema di Paganini” di Rachmaninov, “Vissi d’arte” da “Tosca”

“E lucevan le stelle” da “Tosca”, “I’ te vurria vasá”, “‘O sole mio”, “Libiamo ne’lieti calici ” da “La Traviata “,

“Il concerto all’alba – racconta Graziella Polacci, consigliere alla Cultura e Turismo- si è rivelato fin dalla prima edizione un evento di grande richiamo sia per i turisti che per i cittadini della Versilia. E’ una manifestazione a cui teniamo particolarmente perché si svolge in un momento suggestivo, quello dell’alba, in cui assaporiamo ancora una Forte dei Marmi sonnacchiosa che ancora deve mettersi in moto e che ci mostra nell’ora ancora silenziosa il suo aspetto più autentico e naturale. Desidero ringraziare gli amici dell’associazione del Pontile Caricatore, e la Compagnia della Vela che sono saliti a bordo con noi partecipando a quella che cinque anni fa era solo una “scommessa”.”