CON PEGASO AL MEYER UN BAMBINO DI BARGA

Aggiornamento 118 per ragazzo di 13 anni che si è provocato ustioni su circa il 30 per cento del corpo, comunque non profonde (di secondo grado) sembra a causa di una fiamma di ritorno, a Castelvecchio Pascoli – Barga.

Sul posto automedica di Barga e ambulanza della Misericordia del Barghigiano.

Fatto intervenire anche Pegaso, che sta centralizzando il ragazzo al Meyer di Firenze (l’intervento è ancora in corso).