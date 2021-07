CON NOI IL SOTTOPASSO SI FARA’ QUANDO SARA’ COMPLETATA LA CIRCONVALLAZIONE.

CON NOI IL SOTTOPASSO SI FARA’ QUANDO SARA’ COMPLETATA LA CIRCONVALLAZIONE. METTIAMO ALLE STRETTE LA REGIONE E FACCIAMOGLIELA FINANZIARE

Ho seguito con interesse le ultime vicende di cronaca dove, a quanto sembra, ci sarebbe stato il via libera dalla Provincia di Lucca all’accordo con la Regione Toscana per la progettazione dello studio di fattibilità relativo alla realizzazione dell’ultimo tratto della circonvallazione di Altopascio, che in pratica dovrebbe collegare la via Romana con la via Bientinese.

Di per sé non mi sembra una grande notizia, dato che se ne parla almeno da 15 anni e che questa opera é tuttora prevista in coda ad altre due opere di viabilità lucchesi, ben più corpose ed impegnative, e che hanno elevate criticità per via della mancanza di collaborazione fra le varie amministrazioni locali.

Cosa che mi fa supporre che il terzo lotto sarà realizzato fra 20 anni se tutto va bene.

Mi si dirà : “Ed il Comune di Altopascio cosa può fare per accelerare sulla realizzazione del terzo lotto?”

Può mettersi di traverso sulla realizzazione del raddoppio ferroviario , costringendo la Regione a finanziare qualche milione di euro per ultimare la circonvallazione ed eliminare preventivamente il traffico pesante dalla via Romea.

Una volta ultimata la circonvallazione, e con un traffico alleggerito dai mezzi pesanti, si potrà rivedere il progetto del sottopasso ferroviario, valutando anche altre opzioni più sostenibili sia a livello economico che ambientale per gli altopascesi, permettendo la chiusura del passaggio a livello.

MAURIZIO MARCHETTI