con lo scooter si schianta su un’auto in sosta: in codice rosso in ospedale

LIVORNO – con lo scooter si schianta su un’auto in sosta: in codice rosso in ospedale L’uomo, 74 anni, è stato intubato – L’incidente è avvenuto in tarda mattinata in via Salvatore Orlando l’uomo ha perso i sensi, è stato intubato e portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale labronico.