Con l’approvazione del bilancio 2021, a metà febbraio, il sostegno di Seravezza alle attività di Progetto Comunità Aperta.

«La proposta presentata da Progetto Comunità Aperta sulle tossicodipendenze ci piace e la condividiamo. Come ho avuto modo di dire in più occasioni sia al presidente sia ai referenti dell’associazione, nonché ai privati cittadini che autonomamente mi hanno contattato per avere informazioni al riguardo, dobbiamo solo aspettare l’approvazione del bilancio di previsione 2021, dopodiché saremo in grado di firmare la convenzione ed erogare il contributo».

L’assessore al sociale Orietta Guidugli interviene per chiarire la posizione del Comune di Seravezza nei rapporti con PCA e per confermare la volontà dell’Amministrazione di intervenire a sostegno delle attività previste per l’anno in corso. «Ho letto i recenti solleciti fatti dall’associazione a mezzo stampa e visto gli striscioni esposti presso la sede di Pietrasanta. Trovo corretto che i cittadini sappiano ciò che i responsabili di PCA già sanno da tempo, ovvero che il Comune di Seravezza farà la sua parte stanziando il contributo previsto. È solo una questione di tempi tecnici. Contiamo di approvare il bilancio intorno alla metà di febbraio».