Con la stagione estiva e l’incremento di visitatori nella Valle del Serra, tornano le limitazioni alla viabilità su via Monte Altissimo.

Da domenica (25 giugno) sino al 10 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 19, sarà in vigore l’ordinanza che va a disciplinare il transito nella Valle del Serra.

#Alessandrini : “Alla luce dell’ottima esperienza dell’anno scorso, abbiamo deciso di posticipare di mezzora la chiusura della strada, dalle 9 alle 9.30, questo fa sì che si possa permettere ai residenti di acquistare più tempo per scendere liberamente dalla via Monte Altissimo, in una fascia oraria importante, soprattutto per quanti devono andare al lavoro o svolgere le varie commissioni quotidiane. La passata stagione si è svolta con regolarità e senza problemi, grazie al rispetto delle regole da parte di tutti. Confido che il buonsenso e il desiderio di vivere con responsabilità questo bellissimo angolo del territorio, porti i frequentatori a una fruizione ordinata, nell’accesso ai luoghi e nel rispetto degli stessi”.

Nel frattempo si stanno definendo gli ultimi dettagli per il sevizio navetta la cui attivazione è prevista ai primi di luglio, sempre con partenza da piazza Carducci di Seravezza, e in attesa di entrare nel pieno della stagione è già in funzione il servizio ristoro alla Desiata.