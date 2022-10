CON LA PROPRIA VETTURA FINISCE CONTRO UN PLATANO – MUORE UN GIOVANI IN VIA CARLO DEL PRETE

LUCCA – CON LA PROPRIA VETTURA FINISCE CONTRO UN PLATANO – MUORE UN GIOVANI di 22 anni, di origine tunisina.

L’INCIDENTE è avvenuto questa notte, in viale Carlo Del Prete, all’altezza del supermercato Esselunga.

per il conducente della vettura non c’è stato niente da fare e ai sanitari non è restato altro che constatare il decesso. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco,

aggiornamento

incidente stradale mortale avvenuto stanotte alle 3 in via Carlo del Prete a Lucca all’altezza del Supermercato Esselunga. Auto fuori strada con sopra due giovani, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 20. Il ragazzo, di nazionalità non italiana ( non sappiamo ancora nome) è deceduto per le ferite riportate nello scontro. La ragazza, anche lei di nazionalità non italiana, è stata portata in codice verde al PS di Lucca. Intervenuti: automedica di Lucca, ambulanze della Misericordia di Lucca e della Croce Verde di Lucca, Polizia e Vigili del Fuoco