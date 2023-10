con la moto contro un camion: 22enne in ospedale con pegaso

con la moto contro un camion: 22enne in ospedale con pegaso L’incidente in via di Arni a Isola Santa:

E’ andato a schiantarsi con la moto contro un camion, poco dopo Isola Santa,nel comune di careggine

Un ragazzo di 22 anni è in condizioni serie dopo essere rimasto ferito nell’incidente avvenuto ieri attorno alle 11,10, per cause in corso di accertamento.

L’impatto è stato violento e il motociclista è stato sbalzato a terra, procurandosi una frattura esposta del femore e una sospetta frattura della spalla.