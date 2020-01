Con il progetto LU.ME. due classi dell’ITIS a lezione di CV

Scelte, sogni, aspettative e come presentarsi sul mercato del lavoro Con il progetto LU.ME. due classi dell’ITIS a lezione di CV

Iniziato lunedì 27 gennaio 2020 all’ITIS il progetto “Intesa-Start”

Scelte, sogni, aspettative e come presentarsi sul mercato del lavoro. Stamani (lunedì 27 gennaio 2020) la classe V BIF dell’ITIS Fermi ha incontrato per la prima volta i docenti del “modulo lavoro” del progetto “Intesa-Start” per una “lezione di CV”. Il progetto vede insieme le agenzie formative Formetica e Per-Corso con l’Istituto tecnico Fermi e il progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica (cui aderiscono 10 tra le più grandi aziende del comparto metalmeccanico: A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fabio Perini, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec con il supporto di Confindustria Toscana Nord), per dare agli studenti delle classi quarte e quinte strumenti operativi per entrare nel mercato del lavoro.

I ragazzi hanno raccontato come hanno maturato la decisione su quale scuola superiore fare, per poi proiettarsi verso la scelta lavorativa. I docenti Emilio Iavazzo, responsabile risorse umane di Rotork e presidente del progetto LU.ME., Andrea Andreini, ufficio risorse umane per Toscotec, Daniela Franceschi, ufficio risorse umane di Gambini e Antonella Lancellotti, ufficio risorse umane di Rotork (nelle foto) hanno presentato il progetto che prevede test in aula, lavoro di gruppo, colloqui individuali e redazione del curriculum vitae in 5 incontri, fino al 25 febbraio. Lo stesso percorso interesserà la IV BIF.

Il progetto “Intesa-Start realizzazione di interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola-lavoro” è finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del POR FSE 2014-2020 con capofila il Polo scientifico tecnico Professionale Fermi Giorgi e interessa diverse scuole superiori della provincia; il comitato LU.ME. è stato coinvolto per portare ai ragazzi informazioni e contenuti incentrati sulle attitudini e gli strumenti per affrontare il mercato del lavoro.