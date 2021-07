Con il PCA di Pietrasanta la campagna contro l’abuso di alcool

Grazie al contributo dei comuni di Forte dei Marmi, Seravezza e Pietrasanta, e nonostante il personale del PCA abbia abbia dovuto anche ricorrere alla cassa integrazione, viene garantito il presidio in sede, sempre a Pietrasanta.

Con l’arrivo dell’estate e la pandemia in corso, vogliamo portare i cittadini a riflettere a fondo sul problema dell’abuso di alcol, una vera piaga per la nostra società ma soprattuto per i giovani e giovanissimi. Invitiamo tutti a non sottovalutare il problema, sopratutto a fare attenzione quando ci si mette alla guida dopo il consumo di alcool.

A funzionare da deterrente ci sono anche pesanti sanzioni, proprio per evitare di mettere in pericolo la propria vita ma anche quella degli altri.