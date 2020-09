Con il Patrocinio del Comune di Forte dei Marmi – 18 ottobre 2020 – Forte dei Marmi CORSA/CAMMINATA km 10 e km 5 INDIVIDUALE NON COMPETITIVA

Partenza e orario: dove e quando vuoi (entro le ore 13 del 18 ottobre)

COME ADERIRE

• Iscriviti alla corsa e invita i tuoi amici e conoscenti a partecipare

• condividi l’iniziativa tra i tuoi contatti whatsApp e social

• indossa la maglietta RUNforAIRC VIRTUAL 2020, fai un autoscatto

• postalo condividendolo anche sui social del Comitato Toscana AIRC

per info e regolamento: www.airc.it/run4airctoscana

L’INCASSO SARA’ INTERAMENTE DEVOLUTO ALLA RICERCA SUL TUMORE AL SENO

ISCRIZIONI:

• Contributo minimo a persona € 10

• L’iscrizione dei bambini fino a 12 anni è di € 5

(Le iscrizioni sono vincolate alla dichiarazione/liberatoria firmata e da inviare a: run4airc.toscana@airc.it; per i minori deve essere firmata dall’esercente la patria potestà)

Premio di partecipazione per tutti gli iscritti: maglietta e mascherina offerte da Nope New York (distribuite fino ad esaurimento scorte)

DOVE ISCRIVERSI

fino al 16 ottobre ore 13 nei punti:

– UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE Comune di Forte dei Marmi (Tel.0584.280292) – ON LINE: www.airc.it/run4airctoscana, inviare copia del bonifico a: run4airc.toscana@airc.it – FONDAZIONE AIRC Comitato Toscana: Viale Gramsci,19 Firenze (da lunedì a venerdì con orario 9-14)

*RITIRO MAGLIETTA e MASCHERINA

(*fino ad esaurimento scorte)

dal 8 settembre al 16 ottobre presso:

– UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE Comune di Forte dei Marmi (Tel.0584.280292) – FONDAZIONE AIRC Comitato Toscana: Viale Gramsci,19 Firenze (da lunedì a venerdì con orario 9-14)

Su richiesta e con € 5 in più (per la spedizione) si potranno ricevere direttamente a casa NOTA BENE

Al momento del ritiro

verrà richiesta la ricevuta di iscrizione alla manifestazione

PREMIAZIONE

Saranno premiati i 2 gruppi con il numero maggiore di iscritti

i risultati saranno pubblicati il 20 ottobre sulla pagina ufficiale Run4AIRC

Dal 23 ottobre i vincitori potranno ritirare il premio speciale presso:

la Compagnia della Vela al Forte dei Marmi o Fondazione AIRC Comitato Toscana a Firenze

PER INFO E REGOLAMENTO: www.airc.it/run4airctoscana oppure email a: run4airc.toscana@airc.it