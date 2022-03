Con il comune di seravezza abbiamo concordato di accedere al massimo del finanziamento pari a 5.000.000,00 di € con lo scopo di recuperare patrimonio edilizio pubblico.

Lunedi 28 marzo in Consiglio Comunale si propone la convenzione con il Comune di Seravezza che ci consente di partecipare ad un bando di Rigenerazione urbana dedicato ai comuni sotto i 15.000 abitanti che in forma associata riescano a superare la soglia dei 15.000 abitanti.

Con il comune di seravezza abbiamo concordato di accedere al massimo del finanziamento pari a 5.000.000,00 di € con lo scopo di recuperare patrimonio edilizio pubblico.

Per Seravezza i 2.500.000,00 € saranno per la scuola del capoluogo, mentre Per Stazzema verranno investiti per la ex scuola di Arni collocata nel centro del paese, con un progetto di ristrutturazione straordinaria e con l’obiettivo di creare spazi per lo sviluppo del turismo montano, e per la sicurezza dello stesso, l’edificio ha necessita di importanti interventi , ma ha ampi spazi da destinare alle suddette attività.

La nostra progettazione è ovviamente sinergica agli altri progetti già presentati che per la stessa frazione di Arni prevedono la manutenzione straordinaria dell’immobile collocato a Tre Fiumi che ha la finalità di essere un centro strategico per l’orientamento turistico della Montagna.

Le altre risorse andranno a recuperare la ex scuola di Farnocchia oggi in grave stato di degrado per accoglienza dei turisti degli sport della montagna, e anche questo intervento è ovviamente collegato ad altri progetti che riguardano la frazione di Sant’Anna e la sentieristica di quelle vallate dello Stazzemese.

Queste risorse sono inserite nella legge di bilancio 2022 iniseme ad altre risorse necessarie per finanziare la progettazione.

Per la vallata di Farnocchia Sant’Anna in settimana ho inviato il Progetto del collegamento al Presidente Giani, dopo un colloquio telefonico, che si è impegnato ad inserire le risorse in una prossima variazione di bilancio della Regione. Il Presidente il 25 aprile sarà a Sant’Anna e mi auguro che annunci che la variazione sia stata fatta e si possa procedere con il procedimento amministrativo di questa infrastruttura strategica da più punti di vista.