Con i voti della maggioranza approvata la variazione che rende disponibili le risorse per la riqualificazione del Museo Storico della Resistenza di Sant’Anna di Stazzema

Con i voti della maggioranza approvata la variazione che rende disponibili le risorse per la riqualificazione del Museo Storico della Resistenza di Sant’Anna di Stazzema

Con l’approvazione da parte anche del Consiglio Comunale dopo quella da parte del CDA del Parco Nazionale della pace, della Variazione al Bilancio di Previsione 2021 – 2023, si sbloccano le risorse derivanti dall’approvazione del Rendiconto di aprile che consentono di destinare € 100mila per il progetto definitivo inerente la Riqualificazione del Museo Storico della Resistenza di S. Anna di Stazzema.

Il progetto prevede la messa a norma del fabbricato dal punto di vista della normativa antincendio, in particolare per la zona dell’ingresso, mediante lo smontaggio della rampa disabili esistente e la realizzazione di una nuova rampa, posta in posizione idonea a garantire le vie di esodo.

Per la realizzazione della nuova rampa sono previsti interventi di demolizione del parapetto esistente e l’inserimento di un nuovo percorso di raccordo con l’ingresso. Sarà inoltre sostituita la porta di accesso principale con un nuovo infisso a norma REI. Per quanto riguarda la copertura, è previsto lo smontaggio del manto esistente – che sarà accantonato per il successivo riutilizzo – e del sottostante strato di impermeabilizzazione. L’intervento prevede la posa di un pannello isolante, del nuovo manto di impermeabilizzazione e la sostituzione dei nove lucernai di copertura. Sarà inoltre prevista la realizzazione delle linee vita per la sicurezza nei successivi interventi di manutenzione. Per migliorare l’aspetto complessivo dell’edificio sono inoltre previsti interventi di pulizia delle facciate e di verniciatura. Contrari alla variazione si sono espressi i consiglieri dei gruppi di minoranza.

“Con l’autunno potranno partire finalmente i lavori di riqualificazione del Museo Storico della Resistenza”, commenta il Sindaco di Stazzema, “che necessita di migliorie alla copertura e interventi per rendere la struttura ancora più accessibili. Raggiungiamo un risultato importante perché il Museo è il cuore delle nostre attività: la nuova struttura della Fabbrica dei Diritti con la predisposizione delle rete interna è finalmente a disposizione per l’accoglienza e la didattica e sarà già utilizzata nei prossimi giorni. IL Parco Nazionale della pace sta facendo un grande lavoro soprattutto dedicato ai giovani e questo è un ulteriore passo”

Stazzema, 30 luglio 2021