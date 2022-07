con Apuantrek quando il caldo sarà finalmente più accettabile andremo nella zona di Corfino a dissetarci alla Fontana dell’Amore

Domenica prossima 10 luglio con Apuantrek quando il caldo sarà finalmente più accettabile andremo nella zona di Corfino a dissetarci alla Fontana dell’Amore dove i ricordi di molte persone hanno fatto si che questa sorgente oggi venga chiamata “del primo incontro”. Immersa nella fresca faggeta ci accoglie e ci rigenera, ci disseta e ci lascia un bellissimo ricordo, quello della Natura incontaminata dove ancora nidifica l’Aquila, infatti lungo la mulattiera che serviva ai pastori per la transumanza se avremo fortuna si vedrà volteggiare nel cielo, è uno dei pochi rapaci “sacri” che può guardare il Sole senza avere problemi. Si giungerà fino ai caselli di Campaiana posti a 1360 m. dove ancora oggi sono molto frequentati per sfuggire dalle “caldure estive” ma in passato era il luogo dell’alpeggio e che permetteva anche di portare in poco tempo le pecore fino sui pascoli dell’Appennino Tosco Emiliano. A breve l’evento sulla pagina fb di Apuantrek.