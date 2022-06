con Apuantrek faremo una escursione sull’Appennino Tosco Emiliano tra la Val Fegana e le sorgenti del fiume Panaro.

Domenica 3 luglio con Apuantrek faremo una escursione sull’Appennino Tosco Emiliano tra la Val Fegana e le sorgenti del fiume Panaro. Ancora il caldo è esagerato e allora si sale in quota dove la temperatura è più fresca. E’ la via Ducale che giunge a foce a Giovo, il valico più alto dell’Appennino Tosco Emiliano con i suoi 1674 m. realizzata in accordo tra la Duchessa di Lucca Maria Luisa di Borbone e il Duca di Modena Francesco IV, fu inaugurata nel 1823 e rimasero negli annali le parole “allusive” e di poco garbo scambiate a distanza tra i 2 Duchi:

la Duchessa, una volta tornata a Lucca affermò che “in alto nevica”, riferendosi alla bianca chioma del Duca di Modena; questi, venuto a sapere il commento, replicò che “quando in alto nevica, è bene che le vacche tornino a valle”.

Il paesaggio in quota è di notevole interesse botanico, comunque durante il sopralluogo effettuato martedì 28 giugno anche in questa zona si inizia a vedere la carenza di piogge, che se continuerà porterà serie conseguenze alla vegetazione. Giunti al passo dove è il confine regionale, si aprono a sinistra le vette del Rondinaio e Giovo, a destra la Femmina Morta e Alpe Tre Potenze. Il lago Turchino è una piccola gemma cristallina situata a 1600 m. possiede una fresca sorgente dove rigenerarsi e la temperatura in questo periodo rimane intorno ai 20 gradi. A breve l’evento sulla pagina fb di Apuantrek.