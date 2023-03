Quando Lucca era in mano ai Longobardi, S Frediano si prese la briga di deviare il fiume Serchio, bonificare i territori liberati dalle acque e quindi di conseguenza dovette regimentare anche gli affluenti principali. Frediano che era Irlandese veniva chiamato anche Frigdiano e forse fu proprio lui con la sua preziosa gestione delle acque a dare il nome Frigdana al torrente della Vallisprimaria che assunse da allora il nome di Freddana.

L’asse viario che partiva da Monte S Quirico verso Campusmaior (Camaiore) era strategico per i Lucchesi e a un certo punto si divideva in due, una via, quella più facile che fu usata spesso dai commercianti prese il nome di Lucchese che passando dalla destra della vallata toccava Piazzano, Fibbialla, monte Pitoro, giungeva a Pedona per poi scendere a Camaiore. L’altra attraversando la Freddana saliva sulla sinistra della vallata, era la via più alta e impegnativa, forse la più frequentata dai pellegrini religiosi, infatti vi erano molte chiese con annessi ospitali, saliva alla chiesa con torre panoramica di Montecatino (faceva parte dell’”occhio di Lucca”) poi S. Graziano e di seguito S. Iacopo a passo Lucese per poi scendere a Torcigliano e Camaiore. Quest’ultimo tracciato oggi si chiama sentiero AEliante è stato segnato dal CAI di Lucca e in parte ripercorre quello Antonucci che partiva da Montemagno, ogni anno viene percorso dai ragazzi di AEliante che partendo dal Foro Boario di Lucca, a tappe raggiunge la Pania della Croce. Un percorso nella storia con la storia presente, con grandi panorami sulla pianura Lucchese, la costa Livornese, quella Ligure, le Alpi Apuane e gli Appennini. A breve l’evento sulla pagina fb di Apuantrek.