Domenica 10 settembre con Apuantrek – Cammino Apuano faremo una escursione sulla linea di confine Appenninica tra i comuni di Barga e Pievepelago

. Con la sua altezza il Giovo in Toscana è secondo solo al monte Prado e porta un nome imponente dai significati sacri, è colui che è più vicino al cielo e alla luce (nei culti Italici), di conseguenza il lago sotto di lui è stato chiamato Santo, da non confondere con l’altro lago Santo Parmense. Con la sua croce monumentale eretta dagli Scout “Gigliati” sfiora i 2000 metri e spesso davanti dal lato che guarda il mare si forma un tappeto di morbide nuvole. Il percorso ad anello che si farà è tra quelli meno impegnativi come dislivello (circa 700 metri in salita) visto che si salirà dalla parte Barghigiana, ma più lungo (circa13km) perché si usufruirà del percorso che passa dalla Porticciola/Altaretto fino a giungere al rifugio Giovanni