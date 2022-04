Con Alberto Veronesi in giro per negozi di Lucca

Ieri, sabato, siamo stati con il maestro Alberto Veronesi, candidato a Sindaco di Lucca per Azione, +Europa, Italia Viva a visitare molti negozi del centro storico, gremito di turisti e cittadini.

I Commercianti visitati, molti, altri li andremo a trovare nei prossimi giorni, hanno fatto grandi accoglienze a Veronesi, molto conosciuto da tutti per la sua valente attività musicale in tutto il mondo e per la sua costante valorizzazione delle opere del Maestro Giacomo Puccini.

Non a caso la sede elettorale di Veronesi è nel palazzo di Casa Puccini, un grande negozio in via di Poggio, arredato con mobili d’epoca.

La sede sarà aperta tutti i giorni dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

Il telefono è 3455075270 per fissare incontri o eventi con il Candidato a Sindaco.

FRANCESCO COLUCCI