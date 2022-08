COMUNITÀ CIVICA DELLA CAPPELLA: LETTERA AI CONSIGLIERI COMUNALI DI SERAVEZZA.

COMUNITÀ CIVICA DELLA CAPPELLA: LETTERA AI CONSIGLIERI COMUNALI DI SERAVEZZA. “NON SI PRENDANO DECISIONI UMILIANDO LA VOLONTÀ E I DIRITTI DEI FRAZIONISTI”.





Seravezza_ I frazionisti facenti parte dell’Assemblea dell’ASBUC della Montagna di Seravezza hanno indirizzato una lettera al Sindaco Alessandrini e ai tutti i Consiglieri comunali di Seravezza, chiamati a prendere decisioni sugli Usi civici nel prossimo Consiglio comunale, lettera per la quale sta continuando la sottoscrizione fra i frazionisti.

I frazionisti hanno invitato gli Amministratori a considerare attentamente nel loro percorso decisionale, tre aspetti in particolare:

– Il danno erariale che deriverebbe da una conciliazione che preveda lo scambio di terre, che contengono bacini marmiferi, con somme risibili a confronto della perdita e del danno; il tutto, in aggiunta, subordinato alla volontà della azienda o delle aziende che dovessero subentrare.

– La limitazione, se non la cancellazione, di una economia alternativa all’escavazione fino ad ora pochissimo considerata e, invece, soggetta ad ampie possibilità di sviluppo e di creazione di posti di lavoro.

– La possibilità di un errore che invaliderebbe qualsiasi conciliazione, ciò legato al fatto che non siamo adesso in una situazione di completa vacanza di un Comitato A.S.B.U.C. e, quindi, di supplenza, da parte del Sindaco, di funzioni sia ordinarie che straordinarie, ma soltanto in un momento di attesa dovuto a valutazioni che sembrano non essere sostenute da articoli e norme di legge, come abbiamo già fatto notare e, pertanto, soggette a ricorsi di tipo amministrativo.

I frazionisti chiedono ai Consiglieri che il Sindaco faccia richiesta alla Corte di Appello di Roma, in accordo con la controparte, di un rinvio dell’udienza del 6 settembre e dia seguito alle procedure necessarie che portino all’indizione delle elezioni e si conducano con le popolazioni della montagna colloqui fatti di buona comunicazione e di vero e sincero ascolto.

Non desideriamo la chiusura delle cave, fonte economica e occupazionale, ma al tempo stesso vogliamo che non vengano calpestati o addirittura cancellati i diritti dei frazionisti e dell’ambiente attraverso una escavazione selvaggia che lascia la montagna in condizioni irrecuperabili: non mancano tecniche e mezzi per poter lavorare diversamente.

Non desideriamo vedere sbarre e cancelli con divieti di accesso e impedimenti che limitino il legittimo godimento delle nostre montagne.

Molti frazionisti, tramite il Comitato ‘Comunità civica della Cappella’ hanno richiesto, il 26 aprile scorso, ai competenti uffici regionali le elezioni per il rinnovo dell’ASBUC, elezioni che dovevano svolgersi entro tre mesi dalla richiesta.





Ma l’indizione delle elezioni non ha avuto seguito in quanto l’ufficio regionale competente ha inviato al Comune di Seravezza una lettera nella quale viene precisato che, non essendo stato perfezionato lo Statuto della precedente A.S.B.U.C., dette elezioni non potevano avere luogo.

Alla data di oggi i frazionisti attendono ancora che siano indette le elezioni. Il Sindaco di Seravezza cui, secondo la Regione, spetta di perfezionare lo statuto, non l’ha ancora fatto a distanza di quasi 50 giorni e oggi se si fossero fatti veramente gli interessi degli Usi civici, avremmo avuto le elezioni e l’ASBUC avrebbe ormai il suo organo rappresentativo rinnovato, insediato e nel pieno delle sue funzioni, mentre invece i frazionisti sono ancora in attesa che le legittime aspirazioni ad essere rappresentati abbiano un esito.

Il Sindaco Alessandrini ha accelerato nella direzione opposta: ha portato nelle frazioni, molto recentemente e in modo frettoloso, una ipotesi di conciliazione con la Henraux s.p.a.: cinque incontri in tre giorni per otto frazioni, nei quali nessuno ha avuto modo di discuterne perché l’ipotesi di conciliazione è stata presentata tramite slide proiettate sul muro senza che gli interessati avessero un testo scritto da esaminare e sul quale riflettere, consultarsi, proporre alternative.

Una proposta che è stata giudicata da moltissimi frazionisti, nettamente e clamorosamente sbilanciata a favore della controparte alla quale verrebbero cedute ampie porzioni di terre, si parla infatti di milioni di metri quadrati, rispetto alle quali la società Henraux non è stata in grado di mostrare, fino al momento attuale, contratti di acquisto o di enfiteusi; terre queste che l’inchiesta regionale toscana del 1983 aveva già dichiarato come terre di demanio collettivo e che la sentenza Catalani 39/2020 ha confermato come tali.

Riteniano che la proprietà di queste terre deve rimanere di carattere pubblico, non vogliamo che finiscano in mani altrui marmi preziosi e, soprattutto, acque sorgive che alimentano la vita e le attività economiche della Versilia tutta, un bene quello dell’acqua sempre più importante e sempre meno abbondante.

Un Monte Altissimo che divenisse interamente di proprietà privata grazie ad un accordo tra Amministrazione Comunale e Società Henraux, potrebbe essere venduto e passare in mano di multinazionali che potrebbero essere del tutto slegate al territorio.

Vuole codesta amministrazione essere ricordata nella storia come l’amministrazione che ha reso possibile la vendita dell’Altissimo?

E’ nostro dovere, e impegno etico da onorare, che questo patrimonio collettivo, pervenutoci dalla notte dei tempi, di generazione in generazione, continui a essere a disposizione e godibile dalle generazioni presenti e da quelle che verranno e la delicata congiuntura economica che stiamo vivendo lo chiede con forza ancor più che in passato





Auspichiamo che anche l’amministrazione inizi a modificare il suo sguardo e a considerare che esistono risorse importanti e bellezze paesaggistiche incomparabili che aspettano soltanto di essere valorizzate, è sufficiente volgere lo sguardo verso le nostre montagne per rendersene conto.

Si attenda intanto la formazione di un nuovo Comitato A.S.B.U.C. e si faccia un lavoro capillare tra i cittadini, sia della montagna sia della pianura, per spiegare quanto è accaduto in passato e quanto sta accadendo nel presente.

13 agosto 2022

Comunità Civica della Cappella

mail: comunitacivicadellacappella@gmail.com