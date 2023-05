Comunicazione per gli abitanti di Valdottavo e paesi limitrofi.

Domani sera (mercoledì 3 Maggio), dopo le 22, sarà chiusa la strada poco sopra il Ponticello sulla Celetra (poco oltre il Bar, per intenderci) per lavori di allaccio alle fognature che si svolgeranno da lì e per buona parte della notte. Per consentire il passaggio alle auto sarà resa a doppio senso, con semaforo, la strada che passa dalla Chiesa. I lavori in questione dureranno solo quell’arco di tempo e non si ripeteranno i giorni successivi.