Comunicato del Sindaco di BAGNI DI LUCCA

Comunicato del Sindaco di BAGNI DI LUCCA

Mi è giunta comunicazione che è stato rilevato un caso di positività al covid 19 nei confronti di una signora che si trova ricoverata in ospedale.IERI 22 AGOSTO

Dai contatti avuti con la famiglia sono stato rassicurato che l’Asl ha messo in atto tutti i protocolli previsti in simili casi e i più stretti contatti sono stati posti in quarantena. Saranno eseguiti i tamponi di controllo a tutti i contatti rilevati. Auguro alla persona colpita una pronta guarigione.

In questo particolare momento di recrudescenza dei casi è importante continuare a mantenere tutti i presidi di difesa previsti dalle vigenti normative: distanziamento, mascherina e lavaggio delle mani, evitare di toccarsi occhi, naso e bocca.

Mi rivolgo particolarmente ai giovani, non prendete alla leggera la minaccia del virus, il virus è ancora vivo e molto forte, cerchiamo di essere prudenti, l’età media dei contagiati si è abbassata intorno ai 30 anni.