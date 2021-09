COMUNE E GAIA CONSEGNANO LE BORRACCE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE

BORGO A MOZZANO, 15 settembre – Al via il nuovo anno scolastico anche per l’Istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano, inaugurato con entusiasmo ed emozione dal sindaco Patrizio Andreuccetti e dall’assessora alla scuola, Donatella Zanotti. Gli amministratori si sono recati questa mattina a salutare gli studenti, le insegnanti e tutto il personale scolastico delle scuole primarie di Borgo a Mozzano, Corsagna, Valdottavo e Diecimo. Nell’occasione sono state consegnate oltre 280 coloratissime borracce in alluminio fornite da Gaia Spa: un’occasione per ricordare ai bambini e alle bambine l’importanza della cura e dell’amore per l’ambiente, attraverso il contenimento dell’utilizzo della plastica.

«Voglio augurare a tutti buon anno scolastico e buon lavoro – ha commentato il sindaco Andreuccetti -. Desidero per i ragazzi e per tutto il personale al lavoro quotidianamente nelle scuole un anno ricco di cose belle, di emozioni, di tanta curiosità. La scuola è un luogo bellissimo, sicuro, dove potete crescere, imparare e farvi tanti nuovi amici: godetevi ogni giorno. Grazie anche a Gaia per aver fornito queste borracce, utili, belle e funzionali. Nei prossimi giorni continuerò ad incontrare i ragazzi, nello specifico i piccoli delle scuole dell’infanzia e i giovani della scuola media».

«Il suono della prima campanella è un momento magico per gli studenti e le loro famiglie ma anche per le istituzioni coinvolte: ci tenevamo a far avere un simbolo della vicinanza del Gestore idrico a tutti i bambini, con l’augurio che il nuovo anno sia sereno e soprattutto libero dalla pandemia» ha dichiarato il presidente di Gaia Spa., Vincenzo Colle.

«Ringrazio il Comune di Borgo a Mozzano e Gaia – ha commentato la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo, Giovanna Stefani — per questa fornitura di borracce che sarà un’ulteriore occasione per affrontare nelle classi il tema basilare del risparmio delle risorse, in particolare la riduzione della plastica usa e getta».