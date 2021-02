Comune di Coreglia.. Ordinanza per i proprietari di piante e alberi posti su terrenti confinanti con strade pubbliche

:: L’ordinanza impone di adottare tutti gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria per non compromettere la sicurezza dei passanti e degli automobilisti.

– In particolare gli interventi riguarderanno il taglio della vegetazione che può compromettere la sicurezza del guidatore, limitandone la visibilità e la larghezza della strada. La presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada può rappresentare infatti, in caso di vento, neve o pioggia un grave pericolo per la viabilità, come gli eventi metereologici dei mesi scorsi hanno dimostrato. Le foglie cadute possono inoltre contribuire alla minore efficienza del sistema di raccolta delle acque piovane, ostruendo tombini e fossi.

– I proprietari degli immobili o dei terreni confinanti con le strade a uso pubblico avranno quindi il compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito da parte dell’utente delle strade.

– Tutti i proprietari di immobili e di terreni confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali del territorio del Comune di Coreglia Antelminelli dovranno quindi provvedere alla manutenzione del verde entro 40 giorni.