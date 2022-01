COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI – AGEVOLAZIONI TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE

– VISTO l’art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che istituiva un fondo per l’espletamento delle funzioni

fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all’emer-

genza Covid–19;

– VISTO il D.M. n. 59033 del 01 aprile 2021, che ha previsto la possibilità di utilizzo di tali risorse, per la

quota non spesa nel 2020, anche per l’anno 2021;

– Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2021, con la quale viene dato mandato

al Responsabile del Settore D) di utilizzare i fondi in parola per la concessione di un contributo destinato

al pagamento della TARI 2021 per le utenze domestiche, nonché di approvare l’avviso pubblico e la

relativa domanda di partecipazione, con le modalità individuate dalla medesima;

SI RENDE NOTO

Che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate alla distribuzione delle risorse

specificate in premessa, cui potranno partecipare i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza nel Comune di Coreglia Antelminelli alla data di presentazione della domanda; l’immobile

il cui pagamento della tassa sarà oggetto della richiesta di contributo dovrà essere quello adibito ad

abitazione principale della famiglia;

2. ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, fino ad € 15.000,00;

3. Entità del contributo concesso:

100% della quota fissa e variabile della TARI 2021 per ISEE fino ad € 7.500,00

50% della quota fissa e variabile della TARI 2021 per ISEE fino ad € 10.500,00

30% della quota fissa e variabile della TARI 2021 per ISEE fino ad € 15.000,00

4. Il contributo è cumulabile con altre riduzioni e/o agevolazioni già concesse ai sensi del vigente

Regolamento TARI;

5. Il contributo si intende concesso a titolo di discarico totale del tributo dovuto per l’esercizio 2021,

ovvero di rimborso nel caso di pagamento già effettuato;

6. Nel caso di pagamento della TARI 2021 già effettuato, prima di effettuare il rimborso sarà verificato

che il richiedente non abbia pendenze arretrate con il Comune di Coreglia Antelminelli, nel qual caso

le risorse saranno destinate alla copertura di tali debiti, con precedenza sulle somme più risalenti;

7. La domanda per l’accesso al contributo da redigere sull’apposito modulo allegato sub. A) al presente

avviso, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune, a mano o mediante invio alla pec

comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it o alla mail tributi@comune.coreglia.lu.it, non oltre il

termine perentorio del 31 marzo 2022;

8. Il contributo sarà assegnato ad esaurimento, con priorità per i nuclei familiari con ISEE più basso. A

parità di ISEE, costituirà titolo di priorità la presenza nel nucleo di figli minori e/o soggetti disabili.

CONTROLLI

Il Comune di Coreglia svolgerà controlli a campione dei dati dichiarati.

I soggetti sottoposti a controllo dovranno comprovare con apposita documentazione tutti i fatti e tutte le

informazioni autocertificati che l’Amministrazione richiederà, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di

mancata trasmissione della documentazione entro i termini previsti il comune di Coreglia Antelminelli

procederà alla revoca del contributo ed al recupero di tutte le somme eventualmente già erogate. Le

dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un atto

contenente dati non più rispondenti a verità, comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente

erogati nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art 76 D.P.R. n. 445/2000.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati di cui al presente avviso, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al

regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal D.

Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto

informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore D) Alessandro Mazzei.

Per maggiori informazioni, scrivere alla mail a.mazzei@comune.coreglia.lu.it, presso la quale si potrà

eventualmente richiedere anche un appuntamento telefonico.

Il Responsabile del Settore