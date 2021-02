Comune di Borgo a Mozzano.. “Educare in Comune”

:: Manifestazione d’interesse a partecipare in qualità di partner alla elaborazione tramite co-progettazione alla candidatura del Comune di Borgo a Mozzano all’avviso “Educare in Comune”, per il finanziamento di progetti per il contrasto alla povertà educativa.

– Si comunica che la commissione per la valutazione delle domande regolarmente pervenute nel termine previsto dall’avviso saranno valutate in seduta pubblica dalla Commissione composta da (RUP,2 DIPENDENTI, 1 MEMBRO ESPERTO ESTERNO) alle ore 9.30 del giorno 15 febbraio 2021 – presso il Comune di Borgo a Mozzano, Ufficio Servizio alla Persona, Via Umberto I, N1 (LU), anziché nella giornata del 12 febbraio come indicato nell’avviso approvato con determinazione n. 69/2021