Comune, Asl e Misericordie al lavoro per il centro prelievi

L’amministrazione comunale, nell’intento di promuovere la riattivazione dei servizi erogati al centro prelievi di Tonfano, ha intrapreso da diversi giorni un percorso di dialogo con l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, nella persona del Direttore della Zona Distretto Versilia Alessandro Campani e i rappresentanti delle due Misericordie, di Pietrasanta e Marina.

Il confronto, pur nelle oggettive difficoltà e nella consapevolezza delle differenti necessità, sta procedendo in modo costruttivo e con la piena collaborazione di tutti gli attori coinvolti, nell’obiettivo comune di riaprire entro fine mese la struttura.

Si ringraziano per questo impegno serio e costante i vertici dell’azienda sanitaria e della Confraternita e, per la vicinanza e il supporto che sempre hanno offerto alla comunità di Tonfano, i volontari, che in questi anni hanno fatto del centro prelievi un presidio non solo di salute, ma anche di sicurezza quotidiana per abitanti, visitatori e turisti della frazione.

