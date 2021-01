Complimenti da parte di tutta l’amministrazione comunale alla massarosese Francesca Baroni che ancora una volta si è affermata nel ciclocross.

Dopo aver vinto il Giro D’Italia nelle Marche si è infatti riconfermata Campionessa Italiana per la stagione 2021 nella categoria under 23.

“Per Massarosa è un onore avere atlete e atleti come Francesca che non solo fanno dello sport la loro passione più grande ma portano alto il nome del nostro territorio – dichiara il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini – proprio per questo vorremmo che Francesca potesse diventare una testimonial di Massarosa e della bellezza dei nostri sentieri e delle nostre colline. Abbiamo iniziato un ampio progetto di recupero e di valorizzazione del territorio e della sentieristica, in un’ottica di turismo legato agli sportivi ma anche ai semplici appassionati di mountanin bike, trekking e passeggiate nella natura e Francesca sarebbe l’ideale per condividere questa idea di nuova frontiera del turismo e della cultura per Massarosa”.