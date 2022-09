Complimenti agli organizzatori del Gora Fest e a tutta la comunità di Quiesa che ha saputo regalare una bellissima serata, in cui sono state coinvolte le attività economiche ed il tessuto sociale della frazione in una grande festa collettiva.

“L’Amministrazione Comunale c’è e ci sarà, per quanto possibile, per sostenere, incentivare e fare crescere questa e tutte le altre iniziative che nascono nelle frazioni spontaneamente con l’obiettivo di far vivere e crescere i nostri territori” – commenta la Sindaca Simona Barsotti