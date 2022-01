Completato l’intervento dell’Unione dei Comuni tra Volegno e Pruno

Il presidente del Consiglio Massimiliano Bazzichi: “Un intervento importante per la sicurezza e la valorizzazione del borgo”

Importante intervento dell’Unione dei Comuni della Versilia in collaborazione con il Comune di Stazzema per la sistemazione della ringhiera della vecchia strada di collegamento tra Pruno e Volegno. L’intervento si è reso necessario a seguito del deperimento della staccionata in legno che dalla Fontana della Selva della Madonna arriva al Metato del Ghiro Glis fino all’Ostello di Pruno.

“Si tratta di un intervento che si rendeva necessario”, commenta il Presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Bazzichi, “per la sicurezza delle persone e per la valorizzazione di un antico percorso che da sempre esiste e che collega le due realtà gemelle di Volegno e Pruno. Dobbiamo ringraziare l’Unione dei Comuni della Versilia e l’ing. Francesco Vettori che hanno raccolto questa nostra sollecitazione. Oggi possiamo dire che è stato ripristinato il decoro di questo percorso che inizia dal parcheggio di Volegno”.

Stazzema, 19 gennaio 2022