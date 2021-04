completato il rinnovo e la manutenzione di pensiline, orologi pubblici e protezioni pedonali a Ripa e Querceta

Completato il rinnovo e la manutenzione di pensiline, orologi pubblici e protezioni pedonali a Ripa e Querceta. Ad annunciarlo è il consigliere delegato all’innovazione Lorenzo Gabrielli.

«L’intervento è stato curato da Avip, la società alla quale il Comune ha affidato la gestione degli spazi pubblicitari commerciali presenti in questi elementi di arredo urbano», spiega Gabrielli. «A Ripa è stato sostituito il vecchio orologio davanti all’ufficio postale, mentre a Querceta sono state rinnovate le otto protezioni pedonali poste all’angolo della Statale Aurelia con la via Federigi. Sempre a Querceta le pensiline di attesa bus di piazza Alessandrini e via Federigi sono state sottoposte a manutenzione straordinaria e presso quest’ultima è stato anche installato un nuovo orologio pubblico. Tutto a costo zero per le casse comunali. L’accordo con Avip prevede infatti che, a fronte della gestione degli spazi pubblicitari e al versamento di un canone annuo di 500 euro, sarà la società stessa a dover garantire la manutenzione degli elementi e la loro copertura assicurativa. L’accordo ha durata quinquennale.

Ringrazio l’ufficio tecnico e l’ufficio ragioneria per aver portato a compimento questa semplice ma utile iniziativa di valorizzazione del patrimonio comunale».