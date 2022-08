Completata la trasemina allo stadio comunale

Lo stadio comunale XIX Settembre si rifà il look.

E’ terminata in questi giorni la procedura di trasemina del terreno di gioco che, ora, resterà a riposo per circa un mese. Dopo il gran caldo degli ultimi mesi, seguendo lo stesso processo dello scorso anno, la società del Pietrasanta Calcio ha avviato la rigenerazione del prato con il supporto operativo di una ditta specializzata e la consulenza di un tecnico agronomo.

“Le nostre associazioni e società sportive sono alleati preziosissimi per la cura degli impianti cittadini – ha sottolineato l’assessore allo sport, Andrea Cosci – un ringraziamento al Pietrasanta che si è fatto carico di questo impegno importante, concordato con l’ufficio tecnico, per dare non solo alle proprie squadre, ma a tutta la città un terreno di gioco capace di attrarre anche team professionistici, estremamente selettivi nella scelta delle sedi di allenamento o disputa di tornei giovanili”.

I semi di Lolium perenne sono stati sparsi con un macchinario apposito, noleggiato dalla società biancoazzurra per effettuare l’operazione; il terreno è stato e continuerà ad essere annaffiato poi, fra circa una settimana, verrà “nutrito” con concime starter, per agevolare la ricrescita del tappeto erboso. Pronto per il primo impegno casalingo del Pietrasanta Calcio, in calendario a ottobre.