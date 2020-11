Commercio: sì al mercato del sabato a Querceta, no ai mercatini.

Commercio: sì al mercato del sabato a Querceta, no ai mercatini. La conferma arriva dai chiarimenti del Governo e del Ministero dell’Interno

Sì ai mercati settimanali nei giorni festivi o prefestivi, no ai mercatini. La corretta interpretazione dell’ultimo Dpcm data la settimana scorsa dal Comune di Seravezza è confermata dai chiarimenti che giungono dal Governo e dal Ministero dell’Interno.

Riguardo allo stop ai mercati nei giorni festivi e prefestivi il Ministero chiarisce con una circolare inviata ai Prefetti che “la loro chiusura opera esclusivamente per i cosiddetti mercati coperti e non anche per quelli all’aperto”. Il mercato settimanale di piazza Matteotti a Querceta può quindi continuare a svolgersi, com’è avvenuto sabato.

Disco rosso invece per i mercatini. Nelle FAQs pubblicate sul sito del Governo si precisa infatti che nella nozione di fiere – vietate dal Dpcm 3 novembre all’art. 1 lett. n che fa riferimento a “le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi” – rientrano le manifestazioni locali anche a prevalente carattere commerciale come ad esempio i mercatini di Natale. Anche in questo caso sembra pertanto confermata l’interpretazione della norma data dal Comune di Seravezza.

«Sappiamo quanta importanza abbiano per la vita della comunità i mercatini hobbistici o tematici che si tengono in determinati periodi dell’anno», commenta la vicesindaco e assessore alle attività produttive Valentina Salvatori. «Il fatto che in questo momento non possano svolgersi dispiace, anche perché dietro a questi appuntamenti ci sono il lavoro e la passione delle associazioni o di piccole realtà artigianali. Purtroppo, queste sono le disposizioni valide al momento nelle aree gialle come la nostra. Il quadro normativo, oltretutto, è complesso e varia nelle sue modalità di applicazione con il variare dello scenario epidemiologico. Non possiamo far altro che allinearci e sperare che le precauzioni servano a fermare il contagio. Abbiamo tutti bisogno, anche sotto il profilo produttivo e commerciale, di ritrovare una stabilità e un’orizzonte di certezza. In ogni caso l’Amministrazione e gli uffici comunali rimangono a disposizione».