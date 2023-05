COMMEMORAZIONE DELL’EX VICE SINDACO MARIO REBECCHI DOMANI LO SCOPRIMENTO DI UNA TARGA IN MUNICIPIO

Il 5 giugno il ricordo in consiglio comunale con gli ex sindaci Paolo Giannarelli ed Ettore Neri

SERAVEZZA – Nel rapido scorrere del tempo e nella successione delle amministrazioni comunali, ci sono figure che rimangono incise nella memoria e nell’affetto della collettività.

Così è per Mario Rebecchi, di cui ricorre domani (24 maggio) il ventennale della scomparsa e che l’amministrazione comunale vuole ricordare con lo scoprimento di una targa posta all’ingresso del municipio, nel corso di una cerimonia – in programma alle ore 9 – presieduta dall’ex sindaco Paolo Giannarelli.

La targa vuole essere un segno di riconoscenza del Comune di Seravezza verso questo “indimenticabile amministratore”.

Mario Rebecchi era un politico del Partito Comunista Italiano ed aveva fatto parte delle amministrazioni Belli e Giannarelli, ricoprendo l’incarico di assessore ai lavori pubblici e di vice sindaco.

“Mario era un amico e un amministratore capace che ha lasciato una traccia in tutti noi e nella gente – così lo ricorda il sindaco Lorenzo Alessandrini -, nel corso della sua esperienza amministrativa ha fatto grandi cose, tra queste anche l’avvio delle opere di restauro di Palazzo Mediceo, inoltre ha lavorato molto sul fronte dei dissesti idrogeologici e per un risanamento del territorio comunale”.

Non sarà questa l’unica occasione di ricordo di Mario Rebecchi, infatti il prossimo 5 giugno – in occasione della nuova seduta del consiglio comunale – ci sarà un altro momento di commemorazione che vedrà la partecipazione degli ex sindaci Paolo Giannarelli ed Ettore Neri che terranno una prolusione per ricordare questo amministratore la cui memoria rimane particolarmente viva, anche a distanza di venti anni dalla scomparsa.