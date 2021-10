Commemorazione dei defunti: messa in streaming audio e cimiteri aperti con orario continuato, comune al lavoro in vista

Messa in streaming audio al cimitero di Pietrasanta in occasione della consueta funzione religiosa nel giorno dei morti officiata da Don Stefano d’Atri insieme ai parroci Don Francesco, Don Alex e Don Edoardo. La santa messa, che si terrà martedì 2 novembre alle ore 15.00, potrà essere quindi ascoltata in filo diffusione all’interno di tutto il cimitero. Lo rende noto l’amministrazione comunale di Alberto Giovannetti impegnata, in queste settimane, in alcune manutenzioni straordinarie per migliorare la fruibilità e l’accoglienza di quanti vorranno far visita ai loro cari in questo ponte di Ognissanti.

L’amministrazione comunale ricorda inoltre che tutti i cimiteri cittadini rimarranno aperti con orario continuato dalle ore 7.30 fino alle 17.30.

