Comitato Sanità Pubblica Versilia – “La salute non è una merce, la sanità non è un’azienda”. Appuntamento a sabato 20 febbraio per onorare il lavoro di chi garantisce il diritto alla salute.

Con le parole d’ordine #LA SALUTE NON E’ UNA MERCE, LA SANITA’ NON E’ UN’AZIENDA il Comitato Sanità Pubblica Versilia, aderente al Coordinamento Nazionale per il diritto alla Salute Campagna “Dico 32”, dà appuntamento, sabato 20 febbraio, Giornata nazionale per onorare il lavoro di chi garantisce il diritto alla salute, dalle h 10,00 alle ore 12,30 davanti all’Ospedale Unico della Versilia, davanti alla Casa della Salute Tabarracci a Viareggio e sul web, collegandosi alla pagina Facebook del Comitato Sanità Pubblica Versilia.

Potete partecipare anche condividendo sulla pagina del Comitato, foto di cartelloni o striscioni che esprimano la richiesta di Sanità Pubblica, Preventiva, Sociale, Universale, Laica e Partecipata, riduzione delle liste di attesa, incremento delle assunzioni di personale che lavori in sicurezza, potenziamento della medicina territoriale, abolizione dell’obbligo di fedeltà all’azienda.

L’estesa privatizzazione (accreditamento) e il definanziamento delle strutture pubbliche hanno causato l’esplosione delle liste d’attesa riducendo l’accesso alle cure in tempi brevi.

Ad un anno dal “paziente uno” facciamo sì che il 20 febbraio sia il momento del risveglio. Il Comitato è impegnato da tempo alla costruzione di vertenze territoriali per un nuovo modello di sanità pubblica, chiediamo a tutti e tutte partecipazione, sostegno e mobilitazione.