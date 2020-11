Comitato Sanità Pubblica Versilia – Alla faccia della pandemia

Comitato Sanità Pubblica Versilia contro il depotenziamento dell’Ospedale Versilia e dei servizi territoriali

Alla faccia della pandemia

I tagli alla scuola pubblica statale di questi anni vanno di pari passo con la pesante mannaia che si è abbattuta sulla sanità pubblica: meno infermieri, meno medici, chiusura di ospedali, accorpamenti e smembramenti; meno collaboratori scolastici, ricorso continuo a personale docente precario, strutture fatiscenti, distruzione del prezioso rapporto tra presidio sanitario territoriale e scuola, razionalizzazionee aziendalizzazionedella rete scolastica.In entrambe le situazioni: meno sicurezza, peggioramento delle condizioni di lavoro, sempre più spazioalle privatizzazioni e la regionalizzazione (c.d. ‘Autonomia differenziata’), riduzione dei servizi.

La pandemia, vera punta dell’iceberg, ha svelato in tutta la sua drammaticità gli effetti delle scelte dei vari governi (di destra e di ‘sinistra’), avvicendatisi negli ultimi anni; scelte che, subordinate a precise logiche economiche, hanno sposato il paradigma del mercato, subordinando gli interessi delle persone, i beni comuni e i diritti di cittadine e cittadini, al profitto e al mercato.

La scuola è il luogo dove può crescere un pensiero critico e libero, dove si sperimenta la relazione che è confronto nella differenza, fondamento di qualsiasi apprendimento, ma è anche luogo di prevenzione della salute, fisica e mentale, ponte tra educazione e salute.

Perché investire sulla salute? Sulla prevenzione? Sulla cultura critica? Formare cittadine e cittadini pensanti? Tutto ciò non serve al capitale. Servono, invece, risparmi, tagli ai cosiddettirami secchi, cittadini flessibili e competenti nel saper fare (didattica delle competenze), privi di conoscenze profonde, automi digitali, puri esecutori facilmente sostituibili.

In questi anni, come Comitato Sanità, abbiamo promosso un’attività di informazione, denuncia e iniziative contro il depotenziamento dell’Ospedale Unico della Versilia, la sanità privatae la politica di smantellamentodei servizi sul territorio che la stessa pandemia ha reso la situazione ancora più drammatica.

I tagli hanno svelato e determinato la tragicità solo a pensare ai decessi di pazienti e operatori sanitari (oltre 200! tra medici e infermieri) costretti a turni massacranti in condizioni prive di adeguate informazioni e sicurezza.

La necessità di una scuola in presenza e sicurezza, ha mostrato l’inadeguatezza delle strutture, vecchie e spesso fatiscenti, la mancanza di collaboratori scolastici, la drammatica situazione della massa di precari (200.000!) che, grazie a loro, ogni anno viene garantita l’apertura delle scuole.

La lotta per difendere il diritto a una scuola in presenza e in sicurezzaè la stessa lotta per il diritto alla salute, alla cura, a un ambiente salubre, a ricondurre la malattia alle sue origini sociali e collettive.