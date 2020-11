Comitato per la Chiusura di Cava Fornace – Ancora lontano il riesame AIA e il Comune di Montignoso sembra proprio non preoccuparsi affatto della salute dei cittadini, soprattutto alla luce delle nuova indagini ARPAT che individuano, in località Renella, pericolosi livelli di inquinamento.

Lunedi 9 novembre si è svolta la riunione della Commissione sulla discarica, erano presenti i rappresentanti delle minoranze consiliari di Montignoso, dei comuni di Pietrasanta e di Forte dei Marmi e delle associazioni ambientaliste ma nessuno della maggioranza del comune di Montignoso: evidentemente l’interesse ambientale e della salute nei pensieri della Giunta e del Sindaco è prossimo allo zero, forse a giustificazione a tale assenza in massa verrà detto che i loro rappresentanti in commissione avevano irrimandabili impegni pregressi e già programmati, proprio per il giorno della riunione della Commissione, anche essa programmata e calendarizzata, ma probabilmente considerata molto meno importante

Appare sempre più evidente che l’attuale amministrazione comunale faccia molto poco perché la discarica venga chiusa o, quantomeno, riverificata o resa più sicura, dato che l’atto di richiesta chiamato RIESAME AIA, votato con l’impegno di produrlo nel marzo 2019, non ha mai visto, e riteniamo non vedrà mai, la luce. L’unico Comune che ha, per ben tre volte, inviato al Governo regionale tale richiesta è quello di Pietrasanta, richiesta che la regione Toscana sta ignorando da mesi, con un’assoluta, assai criticabile scorrettezza istituzionale nei confronti dell’Amministrazione di Pietrasanta. Abbiamo motivo di ritenere che se il sindaco di Montignoso avesse tenuto fede all’impegno preso, con la votazione del Consiglio comunale, di inviare tale richiesta, oggi con ogni probabilità, la storia sarebbe stata diversa.

Nel frattempo Arpat, in una ricerca sulle acque eseguita su alcuni pozzi in località Renella (ricerca molto limitata ma proprio per questo motivo ancor più preoccupante, visti gli esiti) ha riscontrato pericolosi livelli di inquinamento delle acque di falda; tant’è che il sindaco, su richiesta dell’ASL è stato costretto ad emanare ordinanze di chiusura dei pozzi stessi. Così, mentre si continua a parlare dell’importanza della difesa ambientale, per prevenire ulteriori e nuove pandemie, sono stati chiusi (per adesso) tre pozzi ad uso civile ed agricolo alla Renella e uno sotto Pietrasanta, senza fare nessuna indagine aggiuntiva per ricercarne le cause, e il comune di Montignoso, con qualche riga e senza nessuna prova certa, si è limitato a escludere che la discarica possa essere causa o concausa.

Per nostra fortuna almeno il comune di Forte dei Marmi ha stilato un accordo con l’università di Pisa per fare effettuare indagini sulle acque per chiarire la presenza di inquinanti, cosa che avrebbe dovuto fare da tempo, anche la regione Toscana tramite Arpat, ma a distanza di un anno pare nulla sia stato fatto e al tal riguardo, il Comitato ha inviato una nuova diffida alla Regione Toscana e ad altri soggetti coinvolti, tra cui i comuni di Montignoso e Pietrasanta , almeno per capire se mai verranno fatte, con la speranza che ora con un nuovo Assessore e una nuova Giunta si intraprenda la strada del rispetto e della considerazione delle problematiche ambientali sollevate dai cittadini.

Presto, se nulla cambierà, torneranno sulle nostre strade le file di camion cariche di amianto, rifiuto altamente cancerogeno. È notizia di questi giorni, inoltre, che il gestore voglia nuovamente richiedere lo scarico in fognatura del percolato prodotto in discarica, giustificando la cosa per un miglioramento ambientale. Noi abbiamo invece subito pensato al possibile risparmio milionarioper PAA, che non dovrebbe così fare più uso di autobotti e trasferire tale prodotto in specifici depuratori, dove il costo per il trattamento è sensibilmente oneroso, il tutto finirebbe direttamente nella “poco efficiente fognatura locale” per poi essere trattato dai famosi impianti di Gaia, dopo aver attraversato buona parte delle rete fognaria montignosina che sappiamo bene evidenziare la sua efficienza in occasione di ogni temporale, con buona parte dei tombini trasformati in fontane zampillanti. I montignosini sono disponibili ad accettare anche questo?

Il Comitato dei Cittadini si opporrà, con tutte le sue forze e risorse, e continuerà a mantenere alta l’attenzione sul problema, per scongiurare il disastro che ne deriverebbe se la discarica arrivasse al suo completo riempimento, fino a quota 98 metri.