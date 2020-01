COMITATO CONTRO LA DISCARICA EX CAVA VITI – COMUNICATO SULLA RIUNINE DI SABATO 25 GENNAIO u.s.

COMITATO CONTRO LA DISCARICA EX CAVA VITI – COMUNICATO SULLA RIUNINE DI SABATO 25 GENNAIO u.s.

Questa mattina , Sabato 25 Gennaio, siamo qui nella sala comunale di Montignoso per ribadire nuovamente le posizioni del Comitato di Cittadini contro la Discarica ex Cava Viti. In particolare oggi vogliamo cercare di far luce nella torba delle dichiarazioni che si susseguono ormai da anni, in un gioco al rimbalzo delle responsabilità, cercando di svelare le verità oggettive e i possibili varchi dove la lotta degli abitanti può avanzare e pretendere risposte chiare.

Qui ci proviamo, delineando un quadro il più chiaro possibile ed arrivando a poche domande dirette: nelle ultime dichiarazioni, l’assessore regionale all’ambiente Fratoni, continua a ribadire che non può intervenire, nonostante le mozioni comunali e quella regionale per la chiusura, perché la discarica è autorizzata fino a quota 98 metri, a riempimento insomma. La Fratoni mente, sapendo di mentire, e se può smentirci lo faccia subito.

La discarica infatti non è autorizzata fino a quota 98, il progetto approvato prevede 3 fasi di coltivazione, subordinate al rilascio di specifiche autorizzazioni, e l’attuale autorizzazione prevede il riempimento fino a quota 43. Sorvolando adesso sulla mancanza di una serie di documenti obbligatori anche per questa fase come il parere igienico sanitario (a competenza dei sindaci), una Valutazione di Impatto Ambientale integrale, e le numerose infrazioni dei gestori segnalate da Arpat e arrivate sul tavolo della Procura, pretendiamo però chiarezza: se le autorizzazioni non ci sono si può e si deve procedere alla chiusura immediata, di che cosa hanno paura? Sempre dalle dichiarazioni della Fratoni si fa riferimento ad eventuali parti terze lese dall’eventuale chiusura della Discarica a quota 43, che richiederebbero risarcimenti. Quali sarebbero queste parti terze? Se l’amministrazione della discarica avvia una serie di investimenti sulla previsione di riempimento e promette agli azionisti di aumentare i profitti, ciò non determina in nessun caso la necessità da parte della Regione di autorizzare il riempimento, a danno della collettività.

Ancor più chiaro ci appare il quadro valutando le carte dell’acquisto da parte di ALIA S.p.A. del sito dalla precedente proprietà della famiglia Viti, nelle quali, a tutela di entrambe le parti si definiscono i valori d’acquisto in base alle eventuali autorizzazioni di riempimento, fino al totale eventuale di 10 milioni e 400mila euro. Queste le condizioni: 1) all’atto di vendita sono stati versati 2 milioni e 100mila euro 2) il resto (8milioni e 300mila euro) sono suddivisi in 8 rate annuali da pagare entro ogni 30 aprile fino al 2026 e la variazione di prezzo subordinata alle autorizzazioni è articolata in 3 punti:

a) Qualora prima del 30 aprile 2026 la discarica venga chiusa con provvedimento della competente autorità prima che venga rilasciata autorizzazione al raggiungimento di quota di ml. 68 slm, il prezzo da pagare è 7 milioni di euro.

b) Qualora invece prima del 30 aprile 2026 la discarica venga chiusa con provvedimento della competente autorità prima che venga rilasciata autorizzazione al raggiungimento di quota di ml. 43 slm, il prezzo da pagare è 4 milioni e 500mila euro

c) In caso di chiusura della discarica allorché sia stato autorizzato il riempimento fino alla quota di ml. 68 (sessantotto) slm, nessuna riduzione del prezzo sarà dovuta.

Insomma, di quota 98 neanche si parla, mentre la narrazione mediatica che non fa altro che confondere le acque la spinge come dato assodato. Anzi, all’atto della vendita (3 agosto 2018) sembra essere ancora in discussione l’autorizzazione a quota 43, alla quale comunque in alcuni punti la discarica è ormai arrivata.

Questa compravendita è avvenuta nel silenzio assordante di tutti gli enti e i rappresentanti politici delle amministrazioni, nonostante la forte pressione del Comitato attraverso un presidio di un mese davanti ai cancelli della discarica, senza che venissero ascoltate le obiezioni ad un’operazione di tale portata. Ci chiediamo allora, cosa stanno facendo i nostri politici regionali e locali, la Commissione di Controllo del Comune di Montignoso, gli assessori all’ambiente di Montignoso e Pietrasanta, i sindaci e tutto il Consiglio regionale? Non c’è più tempo: o ci si assume le proprie responsabilità di fronte ai cittadini con atti concreti o sarebbe il caso di farsi da parte: la strumentalizzazione per fini elettorali è e sarà respinta al mittente

Oggi per questo siamo di nuovo qua, determinati a bloccare la discarica a quota 43, perché resta il fatto che è posizionata in un sito non idoneo e la sua gestione appare tutt’altro che trasparente, le numerose infrazioni delle condizioni di esercizio e le elusioni in merito alle Valutazioni ambientali dimostrano i reali interessi esclusivamente economici. Siamo qui a pretendere un piano di messa in sicurezza e bonifica a carico del gestore, e per iniziare a ragionare di riconversione attraverso un processo trasparente e partecipato. Perché non è vero che non c’è alternativa, non è vero che siamo tutti sulla stessa barca. Ci sono momenti in cui la storia può cambiare, non è più tempo di delegare chi dimostra di non perseguire il bene comune e continua a fare scempio del nostro ambiente.

Invitiamo pubblicamente l’assessore Fratoni a rispondere, possibilmente in occasione di un incontro qui sul territorio, per fare finalmente chiarezza sulla faccenda ed assumersi le proprie responsabilità politiche.

A sostegno della nostra posizione e del fatto che la discarica non risulta essere autorizzata fino a quota 98 metri riportiamo qui di seguito i documenti ufficiali che smentiscono tale affermazione:

1- Determinazione dirigenziale della provincia di Lucca n ° 1141 del 26/03/2012 a firma del dirigente Roberto Alfonso Pagni, pag. 7 comma 1, “ Di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. , la coltivazione, oltre quota + 25 m s.l.m. e fino a quota + 43 m s.l.m., della discarica sita in loc . “ex Cava Viti” nei Comuni di Pietrasanta (LU) e Montignoso (MS), ………”

2- Relazione istruttoria della Direzione Ambiente Energia- Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana del 5 gennaio 2018, pag . 3 , 1° capoverso , si riporta testualmente “ la Fase 1, che al momento risulta la unica autorizzata e che prevede la coltivazione fino a quota + 43s.l.m. per una volumetria stimabile in 750.000 e una durata temporale di anni 6”;

3- Decreto Dirigenziale della Direzione Ambiente ed energia della Regione Toscana del 23/01/2018 n° 629, a firma del Dirigente Andrea Rafanelli , avente per oggetto “ Provvedimento conclusivo del procedimento avviato d’ufficio, ai sensi dell’art. 29-decies del D.lgs 152/2006, finalizzato all’accertamento del rispetto delle prescrizioni dell’ AIA rilasciata con atto n° 880/2012 dalla provincia di Massa Carrara e con atto n 1441/2012 dalla Provincia di Lucca “, pag.3;