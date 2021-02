Comitato Contro la Discarica di Cava Fornace

Vedere il comune di Montignoso contento e sponsorizzato da “Programma Ambiente “gestore della discarica di Montignoso è cosa molto discutibile e poco opportuna. Leggere poi le parole “AMBIENTE E SALUTE” accostate ad una discarica va contro la natura stessa di una discarica. Le donazioni, di per sé meritorie, si fanno in generale senza una plateale pubblicità, come è stato fatto in questa circostanza, il cui obiettivo era quello di fare campagna preelettorale per il sindaco e per PAA di cercare di accattivarsi le simpatie della cittadinanza, a costo zero, se consideriamo la spesa che ha dovuto affrontare la società per acquistare 8000 mascherine a circa 0,20 l’una, tenendo conto dei milioni di euro di profitto che scaturiscono dai conferimenti. Invece la cosa che è apparsa più evidente è stata l’esposizione mediatica del dono.

Tenere buoni rapporti con un Comune e con la sua amministrazione, con qualche dono, è una cosa essenziale per la sussistenza della discarica, ma se sperano di ammorbidire i cittadini e il Comitato con queste donazioni, stanno sbagliando strada completamente. Se Programma Ambiente Apuane e tutta la piramide fino alla partecipata regionale ALIA , vogliono fare qualcosa per questo territorio la strada giusta è il riesame AIA oppure il PAUR che è stato tirato in ballo dall’Assessore Monni , cioè verificare attraverso una VIA EX POST l’impianto , aggiornare il piano di monitoraggio dell’impianto , includere le documentazioni mancanti, come il famoso parere igienico sanitario in capo al sindaco, che ancora ad oggi è mancante, pur essendo obbligatorio e infine emettere se e solo se il sito risulterà IDONEO , una nuova AIA aggiornata con le normative italiane e europee. Fino a quel momento parlare di trasparenza, ambiente e salute, sono discorsi fuori posto, visto le evidenti mancanze presenti nei vari procedimenti autorizzativi che permettono tuttora alla discarica di operare.

Ricordiamo ancora, alle persone di memoria corta, cosa è un impianto IPPC 5.4 come quello della discarica di cava Fornace “sono l’attività degli impianti industriali che presentano un elevato potenziale di inquinamento che sono subordinati ad una particolare autorizzazione pubblica (denominata “autorizzazione ambientale integrata” – “Aia”) che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo e che viene rilasciata solo previo rispetto di precise condizioni ambientali “ . Se operi dentro un impianto di questo tipo a nostro avviso tanto amico dell’ambiente e della salute non puoi essere, se poi utilizzi una normativa AIA del 2007 provinciale, prorogata al 2022, ma profondamente omissiva e non adeguata agli standard moderni di controllo ambientale, il quadro è molto più preoccupante per la salute e l’ambiente in cui viviamo.

Non saranno certo alcune mascherine propagandiste, né l’atteggiamento per niente affatto neutrale del sindaco Lorenzetti a far digerire la discarica ai cittadini di Montignoso, e invitiamo il Governatore Giani al rispetto dell’impegno da lui sottoscritto a procedere alla chiusura della discarica al raggiungimento di quota 43 e, quindi, alla cessazione dell’attuale autorizzazione.